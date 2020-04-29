Беда коснулась всех: режиссер из Казахстана рассказал о близких, воевавших за Родину

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. В нынешнем году проводится в третий раз.

"Я с большим удовольствием принимаю участие в проекте "Фронтовая перекличка". Считаю, что Великая Отечественная война так или иначе коснулась каждой казахстанской семьи, - сказал Сатаев. - Мой дедушка Кожахметов Бозай ата был призван в 1942 году, принимал участие в битвах под Москвой, а в июне 1943 года получил осколочное ранение и вернулся домой".

А вот родной брат мамы кинорежиссера Кожахметов Магмор Бозаевич с войны не вернулся. В 1942 году он пропал без вести под Сталинградом. Ему было всего 19 лет.

Накануне великого Дня Победы редакции Sputnik в Молдове, Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии публикуют семейные истории, которыми поделились потомки солдат и офицеров, воевавших на Белорусских, Прибалтийских, Кавказском, Южном и других фронтах. "Фронтовая перекличка" стран ближнего зарубежья сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.