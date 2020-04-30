Они живы, пока мы помним: молдавские музыканты приняли участие во "Фронтовой перекличке"

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. В нынешнем году проводится в третий раз.

Во "Фронтовой перекличке" участники популярной музыкальной группы SunStroke Project из Молдовы Сергей Степанов и Сергей Яловицкий с гордостью рассказали о своих дедах и показали наградные реликвии, среди которых и благодарственное письмо от самого маршала Рокоссовского.

"Мой дед Степанов Владимир Александрович, 1917 года рождения, принимал участие в Ясско-Кишиневской операции и освобождении Молдавии от фашистских захватчиков… Переболев тифом, вернулся в строй, в состав 2-го Белорусского фронта, освобождал Польшу, Чехию, закончил войну в Германии", - сообщил Степанов.

"Прабабушка моей жены Лидия Андриановна Селявина в 1941 году родила двух близняшек, тем не менее, в течении всей войны она вместе со своим 15-летним сыном продолжала работать на одном из московских заводов", - рассказал Сергей Яловицкий.

"Они живы, пока мы о них помним – их подвиг не останется забытым, мы передадим истории о них своим детям – мы помним, мы гордимся", - заявили музыканты SunStroke Project.

Проект Sputnik "Фронтовая перекличка" в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.