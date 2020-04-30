"Лебеди" над морем: ракетоносцы Ту-160 пролетели над Балтикой

Полет длился восемь часов, на отдельных этапах самолеты сопровождали истребители ВВС Финляндии, Швеции, Дании и Польши.

Ту-160, также известный как "Белый лебедь", является самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации. Он также является самым тяжелым боевым самолетом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу.

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