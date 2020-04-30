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"Лебеди" над морем: ракетоносцы Ту-160 пролетели над Балтикой

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200430/1030020638/Lebedi-nad-morem-raketonostsy-Tu-160-proleteli-nad-Baltiyskoy.html

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

Полет длился восемь часов, на отдельных этапах самолеты сопровождали истребители ВВС Финляндии, Швеции, Дании и Польши.

Ту-160, также известный как "Белый лебедь", является самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации. Он также является самым тяжелым боевым самолетом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. 

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