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Как российские военные проводят дезинфекцию в Абхазии

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (409)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200430/1030025146/Virus-ne-proydet-kak-rossiyskie-voennye-provodyat-dezinfektsiyu-v-Abkhazii.html

Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа проводят санитарную обработку объектов в Абхазии.

Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа прибыли в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом 18 апреля. Они обработали объекты и дороги в Гулрыпшском, Ткуарчалском, Очамчырском, Галском и Гудаутском районах, а также в Сухуме.

Общая площадь обработки - более 200 тысяч квадратных метров.

В ходе работ российскими военными было задействовано 13 единиц специальных автомобилей радиационной, химической и биологической защиты - мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции и машины с генератором горячего тумана. После дезинфекции техника проходит специальную обработку.

Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа проводят дезинфекцию лечебных учреждений, торговых площадей и административных объектов в Абхазии.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (409)


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