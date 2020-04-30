Как российские военные проводят дезинфекцию в Абхазии

Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа прибыли в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом 18 апреля. Они обработали объекты и дороги в Гулрыпшском, Ткуарчалском, Очамчырском, Галском и Гудаутском районах, а также в Сухуме.

Общая площадь обработки - более 200 тысяч квадратных метров.

В ходе работ российскими военными было задействовано 13 единиц специальных автомобилей радиационной, химической и биологической защиты - мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции и машины с генератором горячего тумана. После дезинфекции техника проходит специальную обработку.

Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа проводят дезинфекцию лечебных учреждений, торговых площадей и административных объектов в Абхазии.