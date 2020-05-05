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Теперь они болеют за врачей: акция футбольных фанатов в поддержку медиков

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (603)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200505/1030061430/Teper-oni-boleyut-za-vrachey-aktsiya-futbolnykh-fanatov-v-podderzhku-medikov.html

Объединение болельщиков московского футбольного клуба "Спартак" организовало акцию в поддержку борющихся с коронавирусом врачей на пустом стадионе в районе Сокольники.

На газоне арены появились изображения планеты и врача в образе ангела с надписью "Герои нашего времени, спасибо!".

Фанаты поблагодарили врачей за их работу в условиях пандемии и в своем обращении выразили надежду на скорейшее возвращение к повседневной насыщенной жизни.

Акции в поддержку борющихся с коронавирусом проходят во всем мире. Одна из последних - девятидневный флешмоб "Герои светят ярко". Во время акции одна за другой подсвечивались знаковые достопримечательности крупных городов, в том числе Останкинская телебашня в Москве.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (603)


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