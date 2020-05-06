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Препарат жизни: трехлетнему Нарту Гамгия необходима срочная помощь

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200506/1030062894/Preparat-zhizni-trekhletnemu-Nartu-Gamgiya-neobkhodima-srochnaya-pomosch.html

Трехлетний Нарт Гамгия страдает лейкемией, сейчас он проходит курс лечения за границей, и ему срочно необходим дорогостоящий европейский препарат.

В сентябре 2019 года Нарту Гамгия диагностировали лейкемию. Хотя ребенок заболел намного ранее. До этого Нарта лечили по неверному диагнозу - от кишечной палочки.

"В такую ситуацию мы попали в мае прошлого года. Ребенок заболел. Неожиданно у него подскочила температура. Мы его отвезли в Сухум. Там сказали, что у него кишечная инфекция", - рассказал дедушка Сергей Гамгия.

После того как состояние Нарта стало ухудшаться, решили сделать анализ костного мозга. Только так медики смогли установить, что с ребенком.

С сентября 2019 года Нарт Гамгия находится в больнице за границей. Все свои сбережения семья малыша направила на его лечение. Не раз помогли односельчане и правительство.

Однако сейчас для продолжения лечения необходим дорогостоящий европейский препарат, который стоит почти полмиллиона рублей. И купить его семья Нарта не в состоянии. 

"Лекарство очень дорогое. В одной упаковке пять штук. Стоит пять тысяч евро. Таких возможностей у нас нет. С мая прошлого года все деньги направляем на лечение. Нам уже помогли жители села Кындыг, также правительство Абхазии. До сегодняшнего дня продолжаем лечение благодаря всем этим людям. Мы сами уже продали все, что могли", - добавил отчаявшийся Сергей Гамгия.

Благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на помощь Нарту Гамгия.



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