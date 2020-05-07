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Священник ходил в разведку: настоятель прихода в Белоруссии рассказал о подвигах пастыря

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (104)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200507/1030076638/Svyaschennik-khodil-v-razvedku-nastoyatel-prikhoda-v-Belorussii-rasskazal-o-podvigakh-pastyrya.html

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз.

Настоятель прихода Александро-Невского храма в Беларуси Николай Коржич рассказал для "Фронтовой переклички" историю священника Виктора Бекаревича, который в Великую Отечественную войну помогал партизанам:

"Отец Виктор принял священный сан еще до войны, и одним из первых мест его служения была Свято-Никольская церковь деревни Латыголь Вилейского района. Там он проходил свое служение, когда началась Вторая мировая война".

Как священник ходил в разведку и помогал партизанам – смотрите в видеосюжете.

"Фронтовая перекличка" делает семейные истории достоянием великой военной летописи, напоминает о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (104)


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Священник ходил в разведку: настоятель прихода в Белоруссии рассказал о подвигах пастыря
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