Священник ходил в разведку: настоятель прихода в Белоруссии рассказал о подвигах пастыря

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз.

Настоятель прихода Александро-Невского храма в Беларуси Николай Коржич рассказал для "Фронтовой переклички" историю священника Виктора Бекаревича, который в Великую Отечественную войну помогал партизанам:

"Отец Виктор принял священный сан еще до войны, и одним из первых мест его служения была Свято-Никольская церковь деревни Латыголь Вилейского района. Там он проходил свое служение, когда началась Вторая мировая война".

Как священник ходил в разведку и помогал партизанам – смотрите в видеосюжете.

"Фронтовая перекличка" делает семейные истории достоянием великой военной летописи, напоминает о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.