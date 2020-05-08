Заседание президента России Владимира Путина и Совета безопасности: трансляция завершена

Президент России Владимир Путин проведет онлайн-заседание с Советом безопасности страны в пятницу 8 мая.
Заместитель министра здравоохранения Абхазии Алиса Ардзинба рассказала историю своего деда, который, провоевав семь лет, с боями дошел до Берлина, а после войны стал одним из первых участников фольклорного ансамбля "Нартаа".
Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния рассказал историю своего родного дяди, который не вернулся с фронта.
8 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Смотрите на архивных кадрах, как проходила процедура, положившая конец Великой Отечественной войне.
Во многих западных СМИ появилась информация, что в США разрабатывается проект международного договора о добыче ископаемых на Луне.
Праздничные мероприятия и акции, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отменены или изменили формат из-за угрозы распространения коронавируса.
По поручению Бжания, в День Победы с соблюдением санитарных норм каждого ветерана посетят и поздравят представители руководства Абхазии, администраций городов и районов.
Заявки на участие в акции будут приниматься до 15:00 9 мая, трансляция онлайн-шествия начнется в два часа ночи по московскому времени.
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