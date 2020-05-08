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Заседание президента России Владимира Путина и Совета безопасности: трансляция завершена

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200508/1030083476/Zasedanie-prezident-Rossii-Vladimir-Putin-i-Soveta-bezopasnosti-onlayn-translyatsiya.html
Заседание президента России Владимира Путина и Совета безопасности: трансляция завершена
Президент России Владимир Путин проведет онлайн-заседание с Советом безопасности страны в пятницу 8 мая.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=32085042&type=mp4
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PT1S
2020-05-08T16:28Z

Президент России Владимир Путин проведет онлайн-заседание с Советом безопасности страны в пятницу 8 мая.



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