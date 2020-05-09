Акция "Бессмертный полк": онлайн трансляция

В этом году акция "Бессмертный полк" проходит в онлайн-формате из-за распространения коронавирусной инфекции. Смотрите прямую трансляцию мероприятия на Sputnik Абхазия.

Посмотреть трансляцию в интернете можно будет в любое время с момента ее начала на сайте Бессмертного полка России, Международного бессмертного полка и в онлайн-кинотеатре "Окко".

На этих площадках также предусмотрена возможность перемотать видео на нужный момент и увидеть своего ветерана в строю Бессмертного полка.