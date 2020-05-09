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Акция "Бессмертный полк": онлайн трансляция
В этом году акция "Бессмертный полк" проходит в онлайн-формате из-за распространения коронавирусной инфекции. Смотрите прямую трансляцию мероприятия на Sputnik Абхазия.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=2874085&type=mp4
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2020-05-09T08:01Z
В этом году акция "Бессмертный полк" проходит в онлайн-формате из-за распространения коронавирусной инфекции. Смотрите прямую трансляцию мероприятия на Sputnik Абхазия.
Посмотреть трансляцию в интернете можно будет в любое время с момента ее начала на сайте Бессмертного полка России, Международного бессмертного полка и в онлайн-кинотеатре "Окко".
На этих площадках также предусмотрена возможность перемотать видео на нужный момент и увидеть своего ветерана в строю Бессмертного полка.