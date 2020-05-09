Служил на "большом охотнике": Инара Даурова рассказала о своем деде-моряке

Дмитрий Дауров был моряком Военно-морского флота, служил на кораблях "большие охотники" на Черном море. Он был дважды ранен, прошел всю войну, принимал участие в освобождении городов Керчь и Севастополь.

Вернувшись домой после войны, Дмитрий Дауров всю жизнь проработал в системе государственной торговли и многие годы возглавлял профсоюз работников госторговли и кооперации.

Накануне 75-летия Победы Sputnik Ближнее Зарубежье проводит проект "Фронтовая перекличка", в котором известные люди, политики, бизнесмены, деятели культуры делятся семейными историями и воспоминаниями о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

"Фронтовая перекличка" в Белоруссии, Абхазии, Киргизии, Армении, Молдавии, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.