Освободили Европу, спасли мир: Путин поздравил ветеранов с Днем Победы

В субботу в ряде городов России прошли воздушные парады, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

После возложения Путин выступил с обращением к россиянам. Закончив речь, глава государства объявил минуту молчания, после чего возложил гвоздики к монументам городов-героев.

В связи с пандемией коронавируса было решено 9 мая не проводить все запланированные массовые мероприятия в честь праздника, в том числе Парад Победы и шествие "Бессмертного полка". Власти отложили их проведение на более поздний срок, пообещав провести именно в 2020 году, который был объявлен в России Годом памяти и славы.