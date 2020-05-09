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Помнить и чтить: как прошел юбилейный День Победы в Абхазии

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (136)
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© Видео Пресс-служба ЮВО, Sputnik Абхазия
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200509/1030097279/Pomnit-i-chtit-kak-proshel-yubileynyy-Den-Pobedy-v-Abkhazii-.html

75-летие Победы в Великой Отечественной войне отметили в Абхазии в ограниченном формате из-за угрозы коронавируса.

Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

В день 75-летия победы в городах Абхазии прошли торжественные церемонии. У памятника Неизвестному солдату в Сухуме и памятника в честь погибших воинов в Гудауте возложили цветы.

Абхазские и российские военнослужащие под аккомпанемент оркестра маршем прошлись по Проспекту Героев в Гудауте. После чего по улицах города ездил грузовик с аудиоаппаратурой, из которого доносились песни, рожденные войной.

Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (136)


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