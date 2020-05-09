Помнить и чтить: как прошел юбилейный День Победы в Абхазии

75-летие Победы в Великой Отечественной войне отметили в Абхазии в ограниченном формате из-за угрозы коронавируса.

Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

В день 75-летия победы в городах Абхазии прошли торжественные церемонии. У памятника Неизвестному солдату в Сухуме и памятника в честь погибших воинов в Гудауте возложили цветы.

Абхазские и российские военнослужащие под аккомпанемент оркестра маршем прошлись по Проспекту Героев в Гудауте. После чего по улицах города ездил грузовик с аудиоаппаратурой, из которого доносились песни, рожденные войной.