Салют в честь 75-й годовщины Победы в Москве. Трансляция завершена

В этом году парад Победы состоялся только в воздухе, а акция "Бессмертный полк" прошла в онлайн-режиме.
Между тем, салют в российской столице в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне решили не отменять.
Из-за пандемии коронавируса мероприятия в честь Победы над фашизмом прошли в ограниченном формате.
В этом году парад Победы состоялся только в воздухе, а акция "Бессмертный полк" прошла в онлайн-режиме.
Между тем, салют в российской столице в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне решили не отменять.
75-летие Победы в Великой Отечественной войне отметили в Абхазии в ограниченном формате из-за угрозы коронавируса.
Журналист Алхас Чолокуа в рамках проекта "Фронтовая перекличка" рассказал о судьбе своего родного дяди, который ушел воевать с фашистами и пропал без вести.
Заместитель исполняющего обязанности главы администрации Сухума Леон Кварчия рассказал о судьбе его деда, ушедшего на борьбу с фашистами в первые месяцы войны.
Воздушный парад, посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершился над Красной площадью.
По данным на 9 мая, в республике выявлено шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Через несколько часов после того, как в Гудауте завершилась церемония по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, с фотографиями предков к памятнику в честь павших защитников Родины пришла семья Герлиани, с которой пообщался корреспондент Sputnik.
У четверых студентов из Абхазии, которые обучаются в российских вузах, в пятницу 8 мая, был выявлен COVID-19.
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