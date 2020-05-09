Салют в честь 75-й годовщины Победы в Москве. Трансляция завершена

Из-за пандемии коронавируса мероприятия в честь Победы над фашизмом прошли в ограниченном формате.

В этом году парад Победы состоялся только в воздухе, а акция "Бессмертный полк" прошла в онлайн-режиме.

Между тем, салют в российской столице в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне решили не отменять.