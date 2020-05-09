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Салют в честь 75-й годовщины Победы в Москве. Трансляция завершена

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© Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200509/1030097421/Salyut-v-chest-75-y-godovschiny-Pobedy-v-Moskve-Pryamaya-translyatsiya.html
Салют в честь 75-й годовщины Победы в Москве. Трансляция завершена
Из-за пандемии коронавируса мероприятия в честь Победы над фашизмом прошли в ограниченном формате.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=9426190&type=mp4
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PT11M23S
2020-05-09T22:01Z

Из-за пандемии коронавируса мероприятия в честь Победы над фашизмом прошли в ограниченном формате.

В этом году парад Победы состоялся только в воздухе, а акция "Бессмертный полк" прошла в онлайн-режиме.

Между тем, салют в российской столице в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне решили не отменять. 

 

 



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