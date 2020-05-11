18:20 11 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.87
  • EUR80.00
Поиск
Важно:
Видео

Обращение Владимира Путина к нации: трансляция завершена

Получить короткую ссылку
16621
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Алексей Никольский
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200511/1030102633/Obraschenie-Vladimira-Putina-k-natsii-pryamaya-translyatsiya.html
Обращение Владимира Путина к нации: трансляция завершена
Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором заявил о прекращении периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=51771020&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/thumbnail/background_16x9.jpg
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT41M43S
2020-05-11T16:12Z

Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором заявил о прекращении периода нерабочих дней в стране с 12 мая.

В конце апреля российский президент выступил с обращением к гражданам и продлил выходные дни по 11 мая включительно.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о трех этапах снятия ограничений из-за коронавируса в России. 

На первом этапе планируется разрешить заниматься спортом на улице и гулять с детьми. К работе могут вернуться компании сферы торговли и услуг с ограниченной площадью - до 400 квадратных метров.

На втором этапе разрешат прогулки с членами семьи. Кроме того, откроются школы, вузы и более крупные торговые точки, но с ограничением на количество посетителей в одно и то же время.

На третьей стадии планируется разрешить гулять в парках и скверах, но при условии соблюдения социальной дистанции. К этому моменту предприятия сферы торговли и услуг, все школы и вузы, гостиницы и рестораны начнут работать без ограничений.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Музыкант и филантроп: лидер группы U2 Боно отмечает 60-летие
COVID-19 ударил по военной верхушке США: вирус подозревают у командира Нацгвардии
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться