Обращение Владимира Путина к нации: трансляция завершена

Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором заявил о прекращении периода нерабочих дней в стране с 12 мая.

В конце апреля российский президент выступил с обращением к гражданам и продлил выходные дни по 11 мая включительно.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о трех этапах снятия ограничений из-за коронавируса в России.

На первом этапе планируется разрешить заниматься спортом на улице и гулять с детьми. К работе могут вернуться компании сферы торговли и услуг с ограниченной площадью - до 400 квадратных метров.

На втором этапе разрешат прогулки с членами семьи. Кроме того, откроются школы, вузы и более крупные торговые точки, но с ограничением на количество посетителей в одно и то же время.

На третьей стадии планируется разрешить гулять в парках и скверах, но при условии соблюдения социальной дистанции. К этому моменту предприятия сферы торговли и услуг, все школы и вузы, гостиницы и рестораны начнут работать без ограничений.