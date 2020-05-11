Обращение Владимира Путина к нации: трансляция завершена

В конце апреля российский президент выступил с обращением к гражданам и продлил выходные дни по 11 мая включительно.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о трех этапах снятия ограничений из-за коронавируса в России.
На первом этапе планируется разрешить заниматься спортом на улице и гулять с детьми. К работе могут вернуться компании сферы торговли и услуг с ограниченной площадью - до 400 квадратных метров.
На втором этапе разрешат прогулки с членами семьи. Кроме того, откроются школы, вузы и более крупные торговые точки, но с ограничением на количество посетителей в одно и то же время.
На третьей стадии планируется разрешить гулять в парках и скверах, но при условии соблюдения социальной дистанции. К этому моменту предприятия сферы торговли и услуг, все школы и вузы, гостиницы и рестораны начнут работать без ограничений.