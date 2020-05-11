Развлечения на карантине: в Калининграде открылся автокинотеатр

Автокинотеатр представляет собой парковку и большой экран. После покупки билета регулировщики помогают зрителям разъехаться по местам, после чего автомобилисты настраивают нужную радиоволну и смотрят фильм.
В условиях действия ограничительных мер из-за коронавируса, после четырехлетнего перерыва в Калининграде возобновил работу автокинотеатр.
Автокинотеатр представляет собой парковку и большой экран. После покупки билета регулировщики помогают зрителям разъехаться по местам, после чего автомобилисты настраивают нужную радиоволну и смотрят фильм.
Один из тестов на коронавирус оказался положительным у командира Национальной гвардии Джозефа Ленгиела.
Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором заявил о прекращении периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
В время торжественного салюта вечернее небо Москвы в течение 10 минут украсило свыше 10 тысяч фейерверочных выстрелов.
Страны постсоветского пространства не забывают подвиг своего народа. В этом году в празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне внесла коррективы пандемия коронавируса.
Указом от 2 апреля президент России Владимир Путин установил с 4 по 30 апреля включительно нерабочие дни с сохранением зарплаты, позже он продлил режим самоизоляции до 11 мая.
В Абхазии до 15 мая действует ряд ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
В России с 12 мая прекращается период нерабочих дней, введенных из-за пандемии коронавируса, объявил в своем обращении к нации Владимир Путин.
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