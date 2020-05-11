18:20 11 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.87
  • EUR80.00
Поиск
Важно:
Видео

Развлечения на карантине: в Калининграде открылся автокинотеатр

Получить короткую ссылку
44 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео RUPTLY
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200511/1030104128/Razvlecheniya-na-karantine-v-Kaliningrade-otkrylsya-avtokinoteatr.html

В условиях действия ограничительных мер из-за коронавируса, после четырехлетнего перерыва в Калининграде возобновил работу автокинотеатр.

Автокинотеатр представляет собой парковку и большой экран. После покупки билета регулировщики помогают зрителям разъехаться по местам, после чего автомобилисты настраивают нужную радиоволну и смотрят фильм.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Музыкант и филантроп: лидер группы U2 Боно отмечает 60-летие
COVID-19 ударил по военной верхушке США: вирус подозревают у командира Нацгвардии
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться