Развлечения на карантине: в Калининграде открылся автокинотеатр

В условиях действия ограничительных мер из-за коронавируса, после четырехлетнего перерыва в Калининграде возобновил работу автокинотеатр.

Автокинотеатр представляет собой парковку и большой экран. После покупки билета регулировщики помогают зрителям разъехаться по местам, после чего автомобилисты настраивают нужную радиоволну и смотрят фильм.