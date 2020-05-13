01:43 14 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.58
  • EUR79.78
Поиск
Важно:
Видео

Детская мечта: инженер из Петербурга 25 лет строил подводную лодку

Получить короткую ссылку
8 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200513/1030125550/Detskaya-mechta-inzhener-iz-Peterburga-25-let-stroil-podvodnuyu-lodku.html

Михаил Пучков с детства мечтал создать собственную подводную лодку. В юности он читал научно-технические журналы и проектировал первый прототип своей субмарины.

Михаил стал инженером, окончив Ленинградский морской технический университет, и принялся за работу над подводной лодкой уже с профессиональным подходом.

Всего на создание субмарины ушло около 25 лет. Мужчина построил подводную машину в своем гараже. 

Он назвал свою подлодку "Кит", она может погружаться на глубину 20-30 метров и развивать скорость до четырех узлов - около 7,5 километра в час. 

Михаил Пучков исследует местные водоемы, например, Финский залив и Ладожское озеро. В будущем инженер мечтает отправиться в большое путешествие. 

 

 



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Предрассветный час: красота мира в момент восхода солнца
Детская мечта: инженер из Петербурга 25 лет строил подводную лодку
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться