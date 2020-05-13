Детская мечта: инженер из Петербурга 25 лет строил подводную лодку

Михаил Пучков с детства мечтал создать собственную подводную лодку. В юности он читал научно-технические журналы и проектировал первый прототип своей субмарины.

Михаил стал инженером, окончив Ленинградский морской технический университет, и принялся за работу над подводной лодкой уже с профессиональным подходом.

Всего на создание субмарины ушло около 25 лет. Мужчина построил подводную машину в своем гараже.

Он назвал свою подлодку "Кит", она может погружаться на глубину 20-30 метров и развивать скорость до четырех узлов - около 7,5 километра в час.

Михаил Пучков исследует местные водоемы, например, Финский залив и Ладожское озеро. В будущем инженер мечтает отправиться в большое путешествие.