Больница в парке: в центре Минобороны России "Патриот" открылся временный госпиталь

Минобороны России направляет в инфекционный госпиталь в парке "Патриот" госпиталь 630 человек – врачей, средний и младший медперсонал, среди них и специалисты, которые занимаются дифференциальной диагностикой.

В Московской области на базе Конгрессно-выставочного центра Минобороны России "Патриот" открылся временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Медицинский центр предусматривает размещение в стационаре 1420 человек, всего госпиталь состоит из четырех блоков, каждый из которых рассчитан на 400 коек.

Три блока предназначены для выздоравливающих пациентов, а в четвертом будут оказывать помощь людям со средней и тяжелой формой болезни.

Общая площадь госпиталя – 47 тысяч квадратных метров.