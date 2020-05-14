Больница в парке: в центре Минобороны России "Патриот" открылся временный госпиталь

В Московской области на базе Конгрессно-выставочного центра Минобороны России "Патриот" открылся временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.
Медицинский центр предусматривает размещение в стационаре 1420 человек, всего госпиталь состоит из четырех блоков, каждый из которых рассчитан на 400 коек.
Три блока предназначены для выздоравливающих пациентов, а в четвертом будут оказывать помощь людям со средней и тяжелой формой болезни.
Общая площадь госпиталя – 47 тысяч квадратных метров.
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