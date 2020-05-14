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Больница в парке: в центре Минобороны России "Патриот" открылся временный госпиталь

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (631)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200514/1030128995/Bolnitsa-v-parke-v-tsentre-Minoborony-Rossii-Patriot-otkrylsya-vremennyy-gospital.html

Минобороны России направляет в инфекционный госпиталь в парке "Патриот" госпиталь 630 человек – врачей, средний и младший медперсонал, среди них и специалисты, которые занимаются дифференциальной диагностикой.

В Московской области на базе Конгрессно-выставочного центра Минобороны России "Патриот" открылся временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Медицинский центр предусматривает размещение в стационаре 1420 человек, всего госпиталь состоит из четырех блоков, каждый из которых рассчитан на 400 коек.

Три блока предназначены для выздоравливающих пациентов, а в четвертом будут оказывать помощь людям со средней и тяжелой формой болезни.

Общая площадь госпиталя – 47 тысяч квадратных метров.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (631)


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Больница в парке: в центре Минобороны России "Патриот" открылся временный госпиталь
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