Итальянский рейс: российские военные специалисты возвращаются на родину

С аэродрома Виллафранка в Вероне вылетел очередной самолет ВКС России с российскими военными специалистами, которые помогали Италии в борьбе с коронавирусом. С 8 мая в Россию уже вернулись более 50 военных и 15 единиц техники.

Сводный российский отряд специалистов РХБЗ и военных медиков завершил миссию по оказанию помощи Италии в связи с ситуацией с коронавирусом.

"На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл одиннадцатый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики", - сообщило российское министерство обороны.

Все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.