Итальянский рейс: российские военные специалисты возвращаются на родину

Сводный российский отряд специалистов РХБЗ и военных медиков завершил миссию по оказанию помощи Италии в связи с ситуацией с коронавирусом.
"На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл одиннадцатый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики", - сообщило российское министерство обороны.
Все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.
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