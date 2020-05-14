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Итальянский рейс: российские военные специалисты возвращаются на родину

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (633)
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© Видео YouTube/ Минобороны России
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200514/1030133932/Italyanskiy-reys-rossiyskie-voennye-spetsialisty-vozvraschayutsya-na-rodinu-.html

С аэродрома Виллафранка в Вероне вылетел очередной самолет ВКС России с российскими военными специалистами, которые помогали Италии в борьбе с коронавирусом. С 8 мая в Россию уже вернулись более 50 военных и 15 единиц техники.

Сводный российский отряд специалистов РХБЗ и военных медиков завершил миссию по оказанию помощи Италии в связи с ситуацией с коронавирусом.

"На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл одиннадцатый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики", - сообщило российское министерство обороны.

Все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (633)


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