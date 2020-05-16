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"Орланы" против огня: как беспилотники ведут мониторинг лесных пожаров

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200516/1030144564/Orlany-protiv-ognya-kak-bespilotniki-vedut-monitoring-lesnykh-pozharov.html

Операторы БЛА "Орлан-10" артиллерийского соединения в Бурятии с середины апреля ведут мониторинг природных пожаров в регионе.

В дневное и ночное время расчеты беспилотников наблюдают за пожарной обстановкой на территории лесных насаждений общей площадью порядка 500 кв. километров, сообщает Минобороны России.

Мониторинг ведется по 10 часов ежедневно.

К этому моменту беспилотники провели в воздухе уже свыше 250 часов, а маршрут полета постоянно корректируется. БЛА "Орлан-10" оснащены инфракрасными камерами. С их помощью можно обнаружить даже незначительные возгорания даже в светлое время суток.

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