"Орланы" против огня: как беспилотники ведут мониторинг лесных пожаров

Операторы БЛА "Орлан-10" артиллерийского соединения в Бурятии с середины апреля ведут мониторинг природных пожаров в регионе.

В дневное и ночное время расчеты беспилотников наблюдают за пожарной обстановкой на территории лесных насаждений общей площадью порядка 500 кв. километров, сообщает Минобороны России.

Мониторинг ведется по 10 часов ежедневно.

К этому моменту беспилотники провели в воздухе уже свыше 250 часов, а маршрут полета постоянно корректируется. БЛА "Орлан-10" оснащены инфракрасными камерами. С их помощью можно обнаружить даже незначительные возгорания даже в светлое время суток.

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