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Рекордные сроки: временные госпитали в Москве построили за две недели

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200516/1030147641/Rekordnye-sroki-vremennye-gospitali-v-Moskve-postroili-za-dve-nedeli-.html

Совсем скоро временный госпиталь в Крылатском сможет принять пациентов с COVID-19. В павильоне ВДНХ также завершаются работы. Их возвели в рекордно сжатые сроки – за две недели.

Первых пациентов временные центры для больных коронавирусом примут уже в конце мая.

Как сообщали власти Москвы, в столице России подготовят 44 площадки для развертывания временных госпиталей, где будут долечиваться больные коронавирусом. Площадки для быстровозводимых инфекционных госпиталей готовят в течение двух–трех дней.

"Они будут из панелей, достаточно комфортные, с теплом, освещением. Когда отпадет нужда, их можно демонтировать, использовать в других целях: располагать в них общежития, выставочные помещения или спортивные комплексы для занятия различными видами спорта", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Временные госпитали оборудуют, в частности, на ВДНХ, в Сокольниках и в Крылатском.



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