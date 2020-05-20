Пять часов над нейтральными водами: Ту-22М3 облетели акваторию Черного моря

Два самолета Ту-22М3 облетели акваторию Черного моря. Дальние бомбардировщики провели в воздухе над нейтральными водами более пяти часов.

Полет был плановым заданием. Дальние бомбардировщики провели в воздухе над нейтральными водами более пяти часов.

"Тушки" сопровождали истребители Южного военного округа, но не на всем маршруте, а только на отдельных его участках.

Летчики дальней авиации периодически также летают над нейтральными водами Балтийского моря, Тихого океана, Северной Атлантики и Арктики.

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