Пять часов над нейтральными водами: Ту-22М3 облетели акваторию Черного моря

Полет был плановым заданием. Дальние бомбардировщики провели в воздухе над нейтральными водами более пяти часов.
"Тушки" сопровождали истребители Южного военного округа, но не на всем маршруте, а только на отдельных его участках.
Летчики дальней авиации периодически также летают над нейтральными водами Балтийского моря, Тихого океана, Северной Атлантики и Арктики.
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