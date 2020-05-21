Жизнь возвращается: в сирийские города вернулись люди

В освобожденных сирийских городах жизнь начинается заново, беженцы возвращаются в свои дома и восстанавливают хозяйства.

Людей не смущает отсутствие удобств и крыши над головой, они возвращаются домой, чтобы снова строить мирную жизнь.

Люди говорят, что жить на обломках лучше, чем годами терпеть унижения и находиться в постоянных бегах.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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