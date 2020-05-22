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Владимир Путин принимает участие в заседании Правительства России: трансляция завершена

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200522/1030188018/Zasedanie-Vladimira-Putina-s-Sovbezom-Rossii-pryamaya-translyatsiya.html
Владимир Путин принимает участие в заседании Правительства России: трансляция завершена
Президент России Владимир Путин участвует в заседании Правительства страны по вопросам эпидемиологической ситуации.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=64867265&type=mp4
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PT1S
2020-05-22T14:49Z

Президент России Владимир Путин участвует в заседании Правительства страны по вопросам эпидемиологической ситуации.



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