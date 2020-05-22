Владимир Путин принимает участие в заседании Правительства России: трансляция завершена

Президент России Владимир Путин участвует в заседании Правительства страны по вопросам эпидемиологической ситуации.
В Испании начали производить новую серию кукол в костюмах медиков. Новые игрушки призваны объяснить детям важность борьбы с коронавирусом.
В странах СНГ продолжается поэтапная отмена ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Туристы со всего мира приезжают в Перу, чтобы посмотреть на удивительные радужные горы. До 2016 года они были скрыты под слоем снега и только сейчас стали местной достопримечательностью.
В освобожденных сирийских городах жизнь начинается заново, беженцы возвращаются в свои дома и восстанавливают хозяйства.
Прием граждан консульским отделом посольства был прекращен с 30 марта по 11 мая на фоне введения властями Абхазии ограничительных мер из-за коронавируса.
Аслан Бжания 5 мая отправился в первую рабочую поездку за границу в качестве президента Республики Абхазия.
Соответствующее распоряжение подписано президентом Абхазии Асланом Бжания в пятницу 22 мая.
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