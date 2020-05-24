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Как страны СНГ возвращаются к обычной жизни после отмены карантина и ЧП

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (667)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200524/1030196599/Kak-strany-SNG-vozvraschayutsya-k-obychnoy-zhizni-posle-otmeny-karantina-i-ChP.html

В странах СНГ продолжается поэтапная отмена ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Режимы ЧП официально прекращены в Казахстане, Кыргызстане и Молдове. Здесь постепенно открываются магазины, торговые центры, кафе, возобновляет работу общественный транспорт. Также ослабили карантинные меры в Армении и Азербайджане. Но власти повсеместно подчеркивают: меры усилят, если эпидемиологическая ситуация вновь ухудшится. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек. Эксперты ВОЗ предупреждают, что человечество может ждать вторая волна коронавируса.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (667)


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