Как страны СНГ возвращаются к обычной жизни после отмены карантина и ЧП

Режимы ЧП официально прекращены в Казахстане, Кыргызстане и Молдове. Здесь постепенно открываются магазины, торговые центры, кафе, возобновляет работу общественный транспорт. Также ослабили карантинные меры в Армении и Азербайджане. Но власти повсеместно подчеркивают: меры усилят, если эпидемиологическая ситуация вновь ухудшится. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек. Эксперты ВОЗ предупреждают, что человечество может ждать вторая волна коронавируса.

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