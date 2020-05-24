"Я всегда твердил, что судьба - игра": 80 лет Иосифу Бродскому

Сегодня отмечают 80-летие со дня рождения Иосифа Бродского — автора "гимна" самоизоляции "Не покидай комнату, не совершай ошибку". Его поэзия прочно вошла в нашу жизнь, его стихи ценят и любят как в России, так и за рубежом.

Русский и американский поэт, эссеист, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде.

Первое публичное выступление поэта прошло 14 февраля 1960 года.

С 1963 году Бродский стал подвергаться политическим гонениям в СССР, был отправлен на принудительное поселение в Архангельскую область, а в 1972 году эмигрировал в США

Писатель стал лауреатом Нобелевской премии в 1987 году. Так и не побывав на родине (ему запретили даже приехать на похороны родителей), Бродский скончался в январе 1996 в Нью-Йорке. Похоронен поэт в Венеции.



