Собачий подвиг: как в Иране животные учатся определять зараженных коронавирусом людей

Результаты теста показали, что четвероногие могут определить коронавирус более чем в 65% случаев.
В Иране, по последним данным, количество зараженных превысило 135 тысяч. Общее количество жертв возросло до 7417.
По данным ВОЗ, в мире более пяти миллионов зараженных коронавирусом, более 337 тысяч умерли.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них четырнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.
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