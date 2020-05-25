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Собачий подвиг: как в Иране животные учатся определять зараженных коронавирусом людей

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200525/1030200362/Sobachiy-podvig-kak-v-Irane-zhivotnye-uchatsya-opredelyat-zarazhennykh-koronavirusom-lyudey.html

Необычный эксперимент провели в Иране: сотрудники центра дрессировки собак в Тегеране обучили животных выявлять зараженных коронавирусом людей по запаху.

Результаты теста показали, что четвероногие могут определить коронавирус более чем в 65% случаев.

В Иране, по последним данным, количество зараженных превысило 135 тысяч. Общее количество жертв возросло до 7417.

По данным ВОЗ, в мире более пяти миллионов зараженных коронавирусом, более 337 тысяч умерли.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них четырнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.

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