Угрозы США не помогли: в Венесуэлу прибыло топливо из Ирана

Первый из пяти танкеров с иранским топливом прибыл в Венесуэлу, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

Соединенные штаты пытались сорвать поставки нефтепродуктов, из-за чего разгорелся международный скандал.

Как сообщили американские СМИ, администрация президента Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал США "проблемы", если иранские танкеры, в том числе идущие в Венесуэлу, столкнутся с трудностями из-за действий Вашингтона.

О том, как Вашингтон в очередной раз попытался вмешаться во внутренние дела двух суверенных государств, – в видео.

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