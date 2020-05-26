Лавров: Россия не будет устраивать истерику из-за выхода США из ДОН

США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа.

Причиной своего выхода из Договора США назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.

Глав МИД России Сергей ЛАвров заявил, что Москва не будет устраивать истерики по поводу выхода США из Договора.

Москва отвергает претензии США по Договору по открытому небу, связанные с запретом на полеты в 10-километровых зонах вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией.

Позиция России по этому вопросу полностью соответствует международному праву, сказал Сергей Лавров.

"Нас опять обвинили, что это мы вынудили США выйти из Договора по открытому небу, поскольку Россия грубо нарушала все положения этого договора, и припомнили Абхазию с Южной Осетией, и то, что мы не разрешаем подлетать к нашей границе с этими государствами ближе, чем на 10 километров - ну, эта наша позиция, позиция прочно опирается на положения самого договора, который предусматривает отказ от мониторинга 10-километровой зоны от границы государств, которые не являются членами этого договора", - сказал министр журналистам после онлайн-встречи СМИД ОДКБ.

Позиция России в полной мере соответствует международному праву, отмечает Лавров, и тот факт, что западные коллеги не признают Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств, ничего не меняет.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Уча