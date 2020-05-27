Упущенный шанс: почему фармкомпании не подготовились к пандемии коронавируса

Представители фармкомпаний несколько лет назад решили, что разработка универсальной вакцины от группы коронавирсов - проблема неактуальная.

Британское издание The Guardian опубликовало материал, в котором говорится, что совет "Инициативы по инновационным лекарственным средствам" (IMI), в который входят представители крупнейших мировых фармацевтических компаний, в 2017 году отклонил предложение Европейской комиссии о разработке универсальной быстродействующей вакцины от патогенов, в том числе и группы коронавирусов.

Тогда представители фармкомпаний сослались на неактуальность проблемы и невыгодность разработки таких препаратов, в сравнении с лекарствами от хронических заболеваний.

Сейчас эксперты ставят под сомнение правильность расставления приоритетов и считают, что человечество могло заранее подготовиться к вспышке коронавируса нового типа.