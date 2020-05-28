"Электрическая" атмосфера: запуск ракеты SpaceX отложен из-за непогоды

Первый в истории человечества запуск ракеты частной компании SpaceX к МКС с экипажем на борту отложен из-за непогоды.

Миссия Demo-2 должна была стать для NASA первой за последние девять лет, которая стартовала с территории США, до этого американские астронавты отправлялись в космос с Байконура на российских ракетах. Разработанные компанией Илона Маска ракета-носитель Falcon 9 и космический корабль Dragon должны доставить астронавтов Боба Бенкена и Дага Хёрли к МКС.

Их полет составит почти 24 часа, в отличие от российских экипажей, которые добираются до МКС за 6 часов. В Соединенных Штатах надеются, что в случае успеха миссии Demo-2 космическая отрасль США сможет сократить свою зависимость от России и передать предстоящие заказы на полеты компании Илона Маска.

Впрочем, так быстро отказаться от помощи России у США не получится, ведь опыт, надежность, безопасность и экономическая выгода пока на стороне российской космической индустрии. Новый запуск миссии со стартовой площадки Космического центра Кеннеди во Флориде назначен на субботу, 30 мая.