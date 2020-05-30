Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности: трансляция завершена

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Борьба с COVID-19, открытие границ и медицина Абхазии: интервью Тамаза Цахнакия Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия подвел промежуточные итоги в борьбе с коронавирусной инфекцией после двух месяцев действия ограничительных мер на территории республики. 723

ЦИК зарегистрировал седьмую инициативную группу по выдвижению кандидата в депутаты Выборы депутатов в Парламент Абхазии пройдут 12 июля в четырех округах: Кындыгском, Гудаутском, Бзыбском и Отхарском. 17