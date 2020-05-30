Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности: трансляция завершена

Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности в субботу 30 мая по вопросам эпидемилогической ситуации в стране.
Президент США Дональд Трамп в одном из последних заявлений пригрозил закрыть социальную сеть Twitter, которая успела стать символом его стиля работы.
Уже больше двух месяцев в Абхазии действуют ограничительные меры в связи с опасностью распространения коронавируса.
Семейный поход в Италии чуть не обернулся трагедией, когда за 12-летним мальчиком увязался медведь.
Первый в истории человечества запуск ракеты частной компании SpaceX к МКС с экипажем на борту отложен из-за непогоды.
Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия подвел промежуточные итоги в борьбе с коронавирусной инфекцией после двух месяцев действия ограничительных мер на территории республики.
Выборы депутатов в Парламент Абхазии пройдут 12 июля в четырех округах: Кындыгском, Гудаутском, Бзыбском и Отхарском.
В этом году на обучение абхазских студентов в российских вузах выделено 50 квот по различным специальностям.
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