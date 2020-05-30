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Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности: трансляция завершена

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200530/1030228928/Vladimir-Putin-provodit-zasedanie-Soveta-bezopasnosti-pryamaya-translyatsiya.html
Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности: трансляция завершена
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности в субботу 30 мая по вопросам эпидемилогической ситуации в стране.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=24181039&type=mp4
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PT3M54S
2020-05-30T14:15Z

Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности в субботу 30 мая по вопросам эпидемилогической ситуации в стране.



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