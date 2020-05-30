Конец твиттер-дипломатии: Трамп пригрозил закрыть Twitter в США

Президент США Дональд Трамп в одном из последних заявлений пригрозил закрыть социальную сеть Twitter, которая успела стать символом его стиля работы.

Конфликт между американским лидером и соцсетью разгорелся после того, как Twitter пометил несколько сообщений президента специальным значком, предупреждающим пользователей, что содержащаяся в них информация может быть недостоверной.

В ответ Трамп обвинил компанию в "удушении свободы слова", написал свое заявление он там же, в Twitter.

А после подписал исполнительный указ о регулировании социальных сетей и "предотвращении онлайн-цензуры". Документ призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию пользовательского контента. Решение Трампа руководство Twitter назвало реакционным и политизированным.

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