14:34 30 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.75
  • EUR78.55
Поиск
Видео

Конец твиттер-дипломатии: Трамп пригрозил закрыть Twitter в США

Получить короткую ссылку
17 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Ruptly

Президент США Дональд Трамп в одном из последних заявлений пригрозил закрыть социальную сеть Twitter, которая успела стать символом его стиля работы.

Конфликт между американским лидером и соцсетью разгорелся после того, как Twitter пометил несколько сообщений президента специальным значком, предупреждающим пользователей, что содержащаяся в них информация может быть недостоверной.

В ответ Трамп обвинил компанию в "удушении свободы слова", написал свое заявление он там же, в Twitter.

А после подписал исполнительный указ о регулировании социальных сетей и "предотвращении онлайн-цензуры". Документ призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию пользовательского контента. Решение Трампа руководство Twitter назвало реакционным и политизированным.

Смотрите также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Успели на весну: послабление карантинного режима в городах России
Конец твиттер-дипломатии: Трамп пригрозил закрыть Twitter в США
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться