Конец твиттер-дипломатии: Трамп пригрозил закрыть Twitter в США

Конфликт между американским лидером и соцсетью разгорелся после того, как Twitter пометил несколько сообщений президента специальным значком, предупреждающим пользователей, что содержащаяся в них информация может быть недостоверной.
В ответ Трамп обвинил компанию в "удушении свободы слова", написал свое заявление он там же, в Twitter.
А после подписал исполнительный указ о регулировании социальных сетей и "предотвращении онлайн-цензуры". Документ призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию пользовательского контента. Решение Трампа руководство Twitter назвало реакционным и политизированным.
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