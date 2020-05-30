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Протесты из-за убийства: что происходит в американском Миннеаполисе

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200530/1030234071/Protesty-iz-za-ubiystva-chto-proiskhodit-v-amerikanskom-Minneapolise.html

В американском городе Миннеаполисе третий день проходят протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

В гибели мужчины обвиняют полицейского, который применил силу при задержании.

На видео, запечатлевшем задержание Флойда, видно, как полицейские повалили его и надели на него наручники, а один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный кричал, что не может дышать, а затем потерял сознание. Флойда доставили в больницу, но он умер в реанимации.

Четырех офицеров, задержавших Флойда, уже уволили из полиции. Одному из них предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. К расследованию гибели афроамериканца подключилось ФБР, объявившее это дело приоритетным.

В Миннесоте объявили режим ЧС, а в город ввели нацгвардию. Протесты поддержали жители и других городов - Нью-Йорка, Луисвилля, Денвера и других.



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