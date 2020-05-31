Над Черным морем и Балтикой: российские Су вылетели на перехват американских самолетов

29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями, сообщили в Минобороны России.

На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации американские бомбардировщики непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. Для перехвата целей в воздух был подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировали их как самолеты стратегической авиации В-1В, после чего американские бомбардировщики изменили направление полета от государственной границы РФ.

После выполнения задачи российские истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования.