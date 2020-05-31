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Поджоги и мародерство: США захлестнула волна протестов

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200531/1030238391/Podzhogi-i-maroderstvo-SShA-zakhlestnula-volna-protestov.html

В США не утихают протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.Теперь акции проходят не только в Миннеаполисе, но и в других городах.

Митингующие поджигают автомобили, крушат витрины магазинов и забрасывают полицию подручными предметами. В штате Миннесота впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовали Нацгвардию.

На этой неделе в Миннеаполисе и многих других городах Соединенных Штатов вспыхнули беспорядки. Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских.

В интернете появились видеозаписи, на которых видно, как правоохранители надели на Флойда наручники, втроем повалили его на землю, при этом один из них надавил ему коленом на шею. А Флойд несколько раз сказал, что не может дышать, после чего замолчал. Он умер в реанимации.

Одного из полицейских обвинили в убийстве по неосторожности, еще четверых уволили. В Миннеаполисе и соседнем городе Сент-Пол на выходные ввели комендантский час.



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