Поджоги и мародерство: США захлестнула волна протестов

В США не утихают протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.Теперь акции проходят не только в Миннеаполисе, но и в других городах.

Митингующие поджигают автомобили, крушат витрины магазинов и забрасывают полицию подручными предметами. В штате Миннесота впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовали Нацгвардию.

На этой неделе в Миннеаполисе и многих других городах Соединенных Штатов вспыхнули беспорядки. Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских.

В интернете появились видеозаписи, на которых видно, как правоохранители надели на Флойда наручники, втроем повалили его на землю, при этом один из них надавил ему коленом на шею. А Флойд несколько раз сказал, что не может дышать, после чего замолчал. Он умер в реанимации.

Одного из полицейских обвинили в убийстве по неосторожности, еще четверых уволили. В Миннеаполисе и соседнем городе Сент-Пол на выходные ввели комендантский час.