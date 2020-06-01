"Мирный протест" мародеров: акции протеста в Нью-Йорке

Тысячи протестующих мирно маршировали по Манхэттену от Таймс-сквер до Фоули-сквер в Нью-Йорке днем в воскресенье, но к вечеру толпа начала крушить магазины.

Мирная акция протеста в Ньй-Йорке в связи с убийством афроамериканца переросла в мародерство и вандализм, в результате были разграблены и разгромлены многочисленные магазины.

Беспорядки в городах США вспыхнули после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

Масштабные протесты охватили США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

Протесты вспыхнули, по меньшей мере, в 140 городах, власти задействовали Национальную гвардию в 21 штате.

40 городов в США ввели комендантский час.

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