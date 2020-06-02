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Доктор Мясников ответил на вопросы журналистов о коронавирусе

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200602/1030250099/Doktor-Myasnikov-otvechaet-na-voprosy-onlayn-translyatsiya.html
Доктор Мясников ответил на вопросы журналистов о коронавирусе
В формате пресс-конференции на вопросы журналистов ответит официальный представитель информационного центра по борьбе с коронавирусом COVID-19, главврач московской городской клинической больницы N71 Александр Мясников.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=94782869&type=mp4
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PT1S
2020-06-02T11:02Z

В формате пресс-конференции на вопросы журналистов ответит официальный представитель информационного центра по борьбе с коронавирусом COVID-19, главврач московской городской клинической больницы N71 Александр Мясников.



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