Доктор Мясников ответил на вопросы журналистов о коронавирусе

В формате пресс-конференции на вопросы журналистов ответит официальный представитель информационного центра по борьбе с коронавирусом COVID-19, главврач московской городской клинической больницы N71 Александр Мясников.
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках летной подготовки экипажей ВКС России.
Тысячи протестующих мирно маршировали по Манхэттену от Таймс-сквер до Фоули-сквер в Нью-Йорке днем в воскресенье, но к вечеру толпа начала крушить магазины.
1 июня 1931 года в составе Ленинградского военного округа был сформирован опытный воздухо-десантный отряд для обеспечения десантирования подразделений и перевозки личного состава и грузов – прообраз нынешней военно-транспортной авиации.
Беспорядки в городах США вспыхнули после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
Учебный год для учеников с 1 по 10 классы объявили завершенным 13 мая из-за ситуации с коронавирусом. Экзамены для всех, кроме выпускников, также были отменены.
Четверо жителей Сухума оказали сопротивление сотрудникам МВД Абхазии при попытке задержания 16 марта 2020 года.
Фонд приобретает у "Абхазфармации" для медучреждений препараты для профилактики развития раковой опухоли.
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