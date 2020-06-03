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США: военные машины на улицах во время протестов Флойд в Вашингтоне

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200603/1030256175/SShA-voennye-mashiny-na-ulitsakh-vo-vremya-protestov-Floyd-v-Vashingtone.html

Люди вышли на улицы американских городов после появления "вирусного" ролика с кадрами задержания афроамериканца Джорджа Флойда, который после этого умер в реанимации.

В Сети появилось видео гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в американском городе Миннеаполис. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

Министерство обороны США направило около 1,6 тысячи военнослужащих в окрестности Вашингтона в связи с беспорядками.

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