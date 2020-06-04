Насилие и протесты: кадры с улиц США и обращение Трампа

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.

С начала протестов полицейские задержали более 10 тысяч человек.

Дональд Трамп в ходе конференц-звонка c губернаторами штатов в резкой форме требовал от них жестких мер против беспорядков.

"Вам нужно доминировать. Если вы не доминируете, вы зря тратите время, они вас захлестнут, вы будете выглядеть как кучка придурков", - цитирует Трампа газета New York Times со ссылкой на аудиозапись разговора, который шел в закрытом формате.

Он также потребовал от губернаторов давать задержанным "очень длительные" тюремные сроки. Трамп уже не первый день критикует губернаторов, преимущественно демократов, которые, по его словам, слабо реагируют на ситуацию с протестами. Он требовал от губернаторов задействовать Национальную гвардию и подавлять беспорядки силой. При этом возможности самого Трампа ограничены, основные решения по реакции на протесты принимают губернаторы.