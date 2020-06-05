Беспорядки в США: Белый дом отгородился забором от протестующих

Накануне вокруг резиденции президента Дональда Трампа был установлен дополнительный забор. Его высота - более двух метров. Он продлевает заграждение вокруг площади Лафайет и не позволяет протестующим подойти близко к территории Белого дома.
Также в Вашингтоне усилила присутствие Национальная гвардия США. На кадрах из города видно, как военнослужащие патрулируют улицы и объекты столицы, включая мемориал Линкольну.
Джордж Флойд погиб в конце мая в Миннеаполисе после задержания полицией. Его смерть вызвала волну протестов внутри страны и в мире. Во многих крупных американских городах акции переросли в беспорядки, погромы и грабежи.
Читайте также:
- Хроники американского упадка: детей учат бояться и ненавидеть полицию