Беспорядки в США: Белый дом отгородился забором от протестующих

Накануне вокруг резиденции президента Дональда Трампа был установлен дополнительный забор. Его высота - более двух метров. Он продлевает заграждение вокруг площади Лафайет и не позволяет протестующим подойти близко к территории Белого дома.

Также в Вашингтоне усилила присутствие Национальная гвардия США. На кадрах из города видно, как военнослужащие патрулируют улицы и объекты столицы, включая мемориал Линкольну.

Джордж Флойд погиб в конце мая в Миннеаполисе после задержания полицией. Его смерть вызвала волну протестов внутри страны и в мире. Во многих крупных американских городах акции переросли в беспорядки, погромы и грабежи.

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