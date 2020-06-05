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Беспорядки в США: Белый дом отгородился забором от протестующих

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200605/1030271338/Besporyadki-v-SShA-Belyy-dom-otgorodilsya-zaborom-ot-protestuyuschikh.html

Белый дом усиливает защиту из-за массовых протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Накануне вокруг резиденции президента Дональда Трампа был установлен дополнительный забор. Его высота - более двух метров. Он продлевает заграждение вокруг площади Лафайет и не позволяет протестующим подойти близко к территории Белого дома.

Также в Вашингтоне усилила присутствие Национальная гвардия США. На кадрах из города видно, как военнослужащие патрулируют улицы и объекты столицы, включая мемориал Линкольну.

Джордж Флойд погиб в конце мая в Миннеаполисе после задержания полицией. Его смерть вызвала волну протестов внутри страны и в мире. Во многих крупных американских городах акции переросли в беспорядки, погромы и грабежи.

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