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Великолепно сделали: посол Китая о Главном храме Вооруженных сил России

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200610/1030302732/Velikolepno-sdelali-posol-Kitaya-o-Glavnom-khrame-Vooruzhennykh-sil-Rossii.html

Торжественное открытие храма планировалось к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, но из-за распространения коронавирусной инфекции мероприятие пришлось отменить.

Послы шести иностранных государств - КНР - Чжан Ханьхуэй, Беларуси - Владимир Семашко, Сербии - Мирослав Лазанский, Индии - Венкатеш Варма, Армении - Вардан Тоганян и Вьетнама - Его Дык Мань - посетили Главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот".

Также дипломатам провели экскурсию по музейному комплексу "Дорога памяти", который посвящен участникам Великой Отечественной войны.

Храм Воскресения Христова посвящен военным подвигам народов России.

Он был заложен в сентябре 2018 года при участии президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

 

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