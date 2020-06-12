Церемония подъема флага и вручение Госнаград в Москве: трансляция завершена

Президент России Владимир Путин в День России вручает золотые медали Героям Труда и принимает участие в церемонии подъема флага на Поклонной горе в Москве.

По традиции в День России в Кремле проходит вручение госпремий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, однако данную церемонию решено было перенести на 24 июня, а в День России наградить Героев Труда.

Мероприятия 12 июня станут первым публичным появлением Путина после его длительного нахождения в рабочей резиденции в Ново-Огарево: из-за пандемии коронавируса большая часть мероприятий с участием президента проходила в режиме видеоконференций.

Президент России с 24 марта покидал резиденцию лишь несколько раз — в частности, для возложения цветов к Вечному огню в Александровском саду 9 Мая и для двух рабочих встреч в Кремле.

Звание Героя Труда России было установлено в марте 2013 года. Оно присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей.

Первая церемония состоялась 1 мая 2013 года в Константиновском дворце Санкт-Петербурга.

Среди тех, кому Путин в этом году присвоил звание Героя Труда — министр иностранных дел Сергей Лавров. Указ президента был опубликован в день 70-летнего юбилея главы внешнеполитического ведомства.

Указом президента за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста звание Героя Труда было присвоено бизнесмену Аркадию Ротенбергу, гендиректору ООО "СГМ-Мост" Александру Островскому и монтажнику Николаю Зайкову.

Почетной награды был удостоен и президент ГБУ здравоохранения Москвы "Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии" Леонид Рошаль. Также звание Героя Труда получили директор АО "Улан-Удэнский авиационный завод" Леонид Белых, тренер "Регионального центра спортивной подготовки" Дмитрий Миндиашвили, оператор поста управления стана горячей прокатки публичного АО "Магнитогорский металлургический комбинат" Александр Моторин и худрук Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин.

Кроме этого, в январе Путин присвоил это звание выдающемуся российскому ученому-ядерщику академику Евгению Велихову — почетному президенту Курчатовского института, руководившего ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС.