Новое убийство и новые протесты: жители Атланты вышли на улицы

США новая волна протестов – на этот раз в Атланте. Десятки людей вышли на улицы после гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса из-за действий полиции.

Полицейские ранили мужчину при задержании после того, как он отнял у одного из офицеров электрошокер и попытался сбежать. Позже Брукс скончался в госпитале.

Протестующие перекрыли шоссе в центре города и подожгли ресторан Wendy’s, где произошел инцидент. Протесты не стихают в США несколько недель.

Первую волну спровоцировала гибель от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Тогда демонстрации прошли во многих крупных городах США и мира. В некоторых местах они переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

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