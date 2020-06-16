Новое убийство и новые протесты: жители Атланты вышли на улицы

Полицейские ранили мужчину при задержании после того, как он отнял у одного из офицеров электрошокер и попытался сбежать. Позже Брукс скончался в госпитале.
Протестующие перекрыли шоссе в центре города и подожгли ресторан Wendy’s, где произошел инцидент. Протесты не стихают в США несколько недель.
Первую волну спровоцировала гибель от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Тогда демонстрации прошли во многих крупных городах США и мира. В некоторых местах они переросли в беспорядки и столкновения с полицией.
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