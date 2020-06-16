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Новое убийство и новые протесты: жители Атланты вышли на улицы

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© Видео Ruptly / @KevinxSanchez / Департамент полиции Атланты / Бюро расследований штата Джорджия
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200616/1030337068/Novoe-ubiystvo-i-novye-protesty-zhiteli-Atlanty-vyshli-na-ulitsy-.html

США новая волна протестов – на этот раз в Атланте. Десятки людей вышли на улицы после гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса из-за действий полиции.

Полицейские ранили мужчину при задержании после того, как он отнял у одного из офицеров электрошокер и попытался сбежать. Позже Брукс скончался в госпитале.

Протестующие перекрыли шоссе в центре города и подожгли ресторан Wendy’s, где произошел инцидент. Протесты не стихают в США несколько недель.

Первую волну спровоцировала гибель от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Тогда демонстрации прошли во многих крупных городах США и мира. В некоторых местах они переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

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