К испытаниям готов: новейший корвет "Алдар Цыденжапов" прибыл во Владивосток

Корвет - класс боевых военных кораблей, предназначенных для сторожевой и конвойной службы, противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз.

Новейший корвет для Тихоокеанского флота "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" доставлен во Владивосток для проведения заводских ходовых и государственных испытаний, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Транспортно-спусковой док "Зея" с корветом прибыл во Владивосток из Комсомольска-на-Амуре. Это третий серийный корвет проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) специально для Тихоокеанского флота.

Док в сопровождении буксиров вошел в бухту Золотой Рог, проследовав под Русским и Золотым мостами. В ближайшее время боевой корабль будет выведен из "Зеи" и поставлен у пирса сдаточной базы АСЗ во Владивостоке, где в конце месяца на него заселится экипаж.

Планируется, что заводские ходовые и государственные испытания нового корабля пройдут в акватории Японского моря.

Прием корвета в состав Тихоокеанского флота ожидается в конце текущего года.

Корвет назван в честь матроса Тихоокеанского флота России Алдара Цыденжапова. Цыденжапов погиб в 2010 году, во время несения службы на эсминце "Быстрый". Ценой своей жизни он предотвратил крупную аварию на военном корабле и спас от возможной гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Звание Герой Российской Федерации 19-летнему матросу было присвоено посмертно.