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Ягодный сезон: как собирают малину в Абхазии

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© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200621/1030369369/Kolyuchaya-yagoda-kak-sobirayut-malinu-v-Abkhazii.html

Уже около пяти лет Эдуард Кесян из села Аракич Очамчырского района выращивает малину. Все начиналось с 300 корней ягоды, а сейчас на плантации уже более 1200 корней. Сейчас за один сезон удается собрать около трех тонн ягоды.

Пока большинство населения Абхазии досыпает последние часы перед рабочим днем, в Аракиче приступают к сбору малины. Собирают ягоды в основном женщины, которые приступают к работе в четыре утра и продолжают, пока жара не станет невыносимой. После 16:00 сборщицы вновь возвращаются к работе.

За день в хозйстве собирают около 300 килограммов ягоды, а за 15 минут – один килограмм. 

Сезон малины в Абхазии начинается в конце мая и заканчивается в июле. В этом году у семьи Кесян поспел хороший урожай, за весь сезон планируют собрать до трех тонн малины.

На малиновой "плантации" работают до самого заката. Поздним вечером хозяева отвозят ягоды на Сухумский рынок и продают их перекупщикам по 150 рублей за килограмм. На следующее утро малина появляется на прилавках местных торговцев, только стоит уже подороже – 200, а то и 300 рублей за килограмм.



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