Новый рекорд: ВОЗ зафиксировала новый рост случаев заражения COVID-19 за сутки

Эпицентр пандемии сейчас находится в Северной и Южной Америке. В антилидерах – Бразилия, где количество выявленных случаев перевалило за психологическую отметку в миллион человек. Но цифры растут и в других странах.

На этом фоне всем ясно: переломить ход пандемии может только вакцина. Значительного прогресса в ее создании добились российские ученые. В Москве уже проходят клинические испытания вакцины, разработанные Минобороны России и НИЦ Гамалеи. По прогнозам, она будет защищать от коронавируса на период как минимум в два года.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них за весь период пандемии семь граждан находятся в Гудаутском госпитале на лечении, 30 человек выздоровели, и один пациент умер.