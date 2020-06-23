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Новый рекорд: ВОЗ зафиксировала новый рост случаев заражения COVID-19 за сутки

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© Видео Ruptly / Facebook/ @nikol.pashinyan / Департамент полиции Нур-Султана / Акимат Алматы / Минобороны России
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200623/1030381772/Novyy-rekord-VOZ-zafiksirovala-novyy-rost-sluchaev-zarazheniya-COVID-19-za-sutki.html

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала свыше 183 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки. Это стало новым "рекордом".

Эпицентр пандемии сейчас находится в Северной и Южной Америке. В антилидерах – Бразилия, где количество выявленных случаев перевалило за психологическую отметку в миллион человек. Но цифры растут и в других странах.

На этом фоне всем ясно: переломить ход пандемии может только вакцина. Значительного прогресса в ее создании добились российские ученые. В Москве уже проходят клинические испытания вакцины, разработанные Минобороны России и НИЦ Гамалеи. По прогнозам, она будет защищать от коронавируса на период как минимум в два года.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них за весь период пандемии семь граждан находятся в Гудаутском госпитале на лечении, 30 человек выздоровели, и один пациент умер.

 



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