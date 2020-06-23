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Обращение Владимира Путина к нации: трансляция завершена

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200623/1030384023/Obraschenie-Vladimira-Putina-k-natsii-pryamaya-translyatsiya.html
Обращение Владимира Путина к нации: трансляция завершена
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам во вторник 23 июня.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=70634944&type=mp4
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PT51M05S
2020-06-23T17:02Z

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам во вторник 23 июня.

С начала эпидемии COVID-19 президент уже несколько раз выступал в таком формате.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло 599 705 человек, более 356 тысяч вылечились, 8359 скончались.



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