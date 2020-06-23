Обращение Владимира Путина к нации: трансляция завершена

С начала эпидемии COVID-19 президент уже несколько раз выступал в таком формате.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло 599 705 человек, более 356 тысяч вылечились, 8359 скончались.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам во вторник 23 июня.
С начала эпидемии COVID-19 президент уже несколько раз выступал в таком формате.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло 599 705 человек, более 356 тысяч вылечились, 8359 скончались.
В Вашингтоне группа демонстрантов, протестующих против расизма и полицейского произвола, попыталась свалить памятник 7-му президенту США Эндрю Джексону, установленный возле Белого дома.
Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала свыше 183 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки. Это стало новым "рекордом".
Президент России Владимир Путин посетил патриарший собор Воскресения Христова в подмосковной Кубинке.
Самый активный в Индонезии действующий вулкан Мерапи выбросил столб пепла и дыма высотой шесть километров.
Обвиняемый в похищении человека экс-кандидат в президенты Абхазии Артур Анкваб оправдан Сухумским городским судом и освобожден во вторник 23 июня.
Президент России выступил с обращением к народу. Это не первое обращение главы государства во время пандемии коронавируса, но самое большое, оно длилось более 50 минут.
За прошедшие сутки тестирования на коронавирусную инфекцию в Республике Абхазия прошли 35 человек.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik