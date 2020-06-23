Обращение Владимира Путина к нации: трансляция завершена

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам во вторник 23 июня.

С начала эпидемии COVID-19 президент уже несколько раз выступал в таком формате.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло 599 705 человек, более 356 тысяч вылечились, 8359 скончались.