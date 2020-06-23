Слезай с коня: в США протестующие пытались повалить памятник президенту

В Вашингтоне группа демонстрантов, протестующих против расизма и полицейского произвола, попыталась свалить памятник 7-му президенту США Эндрю Джексону, установленный возле Белого дома.

Протестующие исписали постамент оскорбительными надписями, накинули веревку на всадника и попытались стащить его на землю. Но планам вандалов помешали сотрудники полиции, которым пришлось применить против демонстрантов перечный газ.

Эндрю Джексон считается одним из основателей Демократической партии США и стал первым ее представителем, избранным в президенты. Джексон подписал закон о выселении индейцев, чем способствовал захвату населенных индейцами земель и этническим чисткам по отношению к коренному населению.

В США более трех недель продолжаются акции протеста против расизма и полицейского насилия, которые прокатились волной по всей стране. Поводом стала гибель в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в результате действий сотрудника полиции при задержании.

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