Слезай с коня: в США протестующие пытались повалить памятник президенту

Протестующие исписали постамент оскорбительными надписями, накинули веревку на всадника и попытались стащить его на землю. Но планам вандалов помешали сотрудники полиции, которым пришлось применить против демонстрантов перечный газ.
Эндрю Джексон считается одним из основателей Демократической партии США и стал первым ее представителем, избранным в президенты. Джексон подписал закон о выселении индейцев, чем способствовал захвату населенных индейцами земель и этническим чисткам по отношению к коренному населению.
В США более трех недель продолжаются акции протеста против расизма и полицейского насилия, которые прокатились волной по всей стране. Поводом стала гибель в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в результате действий сотрудника полиции при задержании.
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