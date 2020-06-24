Как в кинохронике: исторические роты на Параде Победы

Одиннадцать подразделений в форме времен Великой Отечественной войны приняли участие в Параде Победы в Москве.

Как и 75 лет назад, первое — знамя Карельского фронта, последнее — 4-го Украинского. Затем — знаменная группа Московского Высшего общевойскового командного училища. За знаменосцами по брусчатке в темпе 120 шагов в минуту маршируют подразделения пехоты, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков, пограничников, народного ополчения и казаков.

Каждый комплект исторической парадной формы сшит по точному образцу той, которую фронтовики надевали на Парад Победы 1945-го. Ткани и фурнитура максимально соответствуют использовавшимся в 1940-х. В том числе и узорное золотое шитье на офицерских кителях.

Заказ в кратчайшие сроки выполнила питерская швейная фабрика имени Володарского, работавшая и в годы войны. Бойцы исторических рот с трехлинейками в руках выглядят точь в точь, как их предки в кинохронике 24 июня 1945-го.

Семьдесят пять лет назад в Параде Победы приняло участие лишь одно иностранное государство. Эта честь выпала представителям Войска Польского, промаршировавшим мимо мавзолея в составе сводного полка 1-го Белорусского фронта. Сегодня же по Красной площади прошли парадные расчеты 13 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана и Туркменистана — по 70 человек в каждой "коробке".

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