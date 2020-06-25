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Маска "Робинзона": выставка Архипа Лабахуа в Сухуме

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© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200625/1030409951/Maska-Robinzona-vystavka-Arkhipa-Labakhua-v-Sukhume.html

На Набережной Махаджиров в Сухуме открылась выставка Архипа Лабахуа. На выставке "Робинзониада, или как я провел карантин" художник представил 20 работ, которые условно объединяются темой самоизоляции и карантина.

Как рассказал Лабахуа, на создание необычных тематических композиций повлиял режим самоизоляции, а на подготовку выставки ушло полтора месяца. Мероприятие он посвятил своему близкому другу, писательнице Надежде Венедиктовой.

Каждый представленный объект сопровождается комментариями художника и его лондонского друга-режиссера, который был первым, кто впервые увидел эти работы. 

Художник также отметил, что  некоторые инсталляции до сих пор остаются загадкой даже для него самого.

Выставка проходит 25 и 27 июня, вход бесплатный.

Архип Лабахуа – художник, скульптор и дизайнер. Он автор бронзовых скульптур героев Фазиля Искандера, установленных на набережной Сухума, "Пингвина –философа" у кафе "Пингвин", а также "Гнома с Деньгоделателькой", который находится у здания Сбербанка Абхазии.



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