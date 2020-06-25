Маска "Робинзона": выставка Архипа Лабахуа в Сухуме

На Набережной Махаджиров в Сухуме открылась выставка Архипа Лабахуа. На выставке "Робинзониада, или как я провел карантин" художник представил 20 работ, которые условно объединяются темой самоизоляции и карантина.

Как рассказал Лабахуа, на создание необычных тематических композиций повлиял режим самоизоляции, а на подготовку выставки ушло полтора месяца. Мероприятие он посвятил своему близкому другу, писательнице Надежде Венедиктовой.

Каждый представленный объект сопровождается комментариями художника и его лондонского друга-режиссера, который был первым, кто впервые увидел эти работы.

Художник также отметил, что некоторые инсталляции до сих пор остаются загадкой даже для него самого.

Выставка проходит 25 и 27 июня, вход бесплатный.

Архип Лабахуа – художник, скульптор и дизайнер. Он автор бронзовых скульптур героев Фазиля Искандера, установленных на набережной Сухума, "Пингвина –философа" у кафе "Пингвин", а также "Гнома с Деньгоделателькой", который находится у здания Сбербанка Абхазии.